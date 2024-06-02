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Küçükçekmece'de çöken binada 7 yaralı kurtarıldı

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Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı binanın altından 7 yaralı çıkarılırken, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göçük altında kalan 2 kişi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın altından 7 yaralı çıkarılırken, göçük altında kalan 2 yaralı için kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin, yaralıları kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binadan yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi çöken binanın altından 7 kişiyi yaralı olarak çıkarırken, göçük altında kalan 2 kişi için çalışmalar sürüyor. Enkaz altından çıkarılan yaralılar kameraya yansırken, kurtarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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