Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı binanın altında kalan 2 kişi için yapılan çalışmalarda 1 kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. Ancak çıkarılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın altında kalan 2 kişi için çalışmalarını sürdüren ekipler, 1 kişiyi daha göçük altından çıkardı. Enkazda kalan 1 kişi için kurtarma çalışmaları devam ederken, çıkarılan yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binadan yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi çöken binanın altından 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Göçük altında kalan 2 kişi için çalışmalarına devam eden ekipler, 1 kişiyi daha yaralı olarak çıkardı. Enkazdan çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Çöken binanın altından çıkarılan 8 yaralıdan, durumu ağır olan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, göçük altındaki 1 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title