Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın eski fotoğrafları ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın eski fotoğrafları ortaya çıktı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Çöken binadan 7 yaralı kurtarıldı. Enkaz altında bulunan 2 yaralıyı kurtarma çalışmaları devam ederken, çöken binan eski fotoğrafları ortaya çıktı.