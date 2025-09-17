Küçükçekmece'de Cinayet Soruşturması Tamamlandı

Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan polis memurları hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheliler hakkında 8'er yıla kadar hapis talep edildi. - İSTANBUL