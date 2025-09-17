Haberler

Küçükçekmece'de Cinayet Soruşturması Tamamlandı

Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili olarak, Tokyaz'ın kardeşinin ifadesini zanlı ile paylaşan polis memurlarına yönelik yürütülen soruşturma sona erdi. İddianamede, şüpheliler hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan polis memurları hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheliler hakkında 8'er yıla kadar hapis talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
