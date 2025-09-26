Küçükçekmece'de Cinayet Davasında Polis Memurlarına Hapis İstemli Dava
Küçükçekmece'de öldürülerek cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan 1'i tutuklu 2 polis memurunun 8'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi. - İSTANBUL
