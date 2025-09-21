Küçükçekmece'de Çatı Yangını: Patlama Sesleri Duyuldu

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, patlama sesleri duyuldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta bir binanın çatısında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi adrese sevk edildi. Alevlerin yükseldiği sırada patlama seslerinin geldiği duyuldu. Çatının alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL