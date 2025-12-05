Haberler

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi: O anlar kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar panik içinde tahliye edildi. Yangın sırasında patlama yaşandı, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri diğer vatandaşların yardımıyla binadan çıkarılırken, alevlerin yükseldiği sırada patlama yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 4. Çınar Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyürken, binada bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkartıldı. Çatı katından alevler yükselirken, bir anda patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan yükselen alevler korku ve paniğe neden olurken, gökyüzü dumanla kaplandı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının elektrikten kaynaklı olduğu iddia edildi.

"Vatandaşları binadan çıkarttık"

Erhan Yüce, "Kahve dükkanının sahibiyim. Dışarı çıkarken dumanı gördük. Komşulara çıkmaları konusunda bağırdık, itfaiyeye haber verdik. Büyük bir gürültüyle patlama oldu. İnsanlar mekandan çıktı, hepsini binadan çıkarmaya çalıştık. Şalterleri indirdik, doğalgazı, elektriği hepsini indirdik. Sonra vatandaşları dışarı çıkardık. Sonra itfaiye geldi. Mahsur kalma olayı yok. Elektrikten kaynaklı olabilir, başka bir şey olamaz, çünkü çatı katında kimse oturmuyordu" dedi. - İSTANBUL

