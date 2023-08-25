KÜÇÜKÇEKMECE'de Boşanma Aşamasındaki Eşi Başından Vurarak Kaçan İmdat P. Yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de boşanma aşamasındaki eşi Gamze P.'yi başından vurarak kaçan İmdat P. polis ekipleri tarafından yakalandı. İmdat P.'nin daha önceden de 'Kasten yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de boşanma aşamasındaki eşi Gamze P.'yi başından vurarak kaçan İmdat P. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kartaltepe Mahallesi, Okul Sokak'ta meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasındaki Gamze P. ablasının yanına geldi. Ablasının işte olduğu anda eve gelen eşi İmdat P. ile aralarında tartışma çıktı. İmdat P. kendisinden ayrılmak isteyen eşi Gamze P.'yi başından vurarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gamze P.'nin hayati tehlikesi devam ederken, İmdat P. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İmdat P.'nin daha önceden de 'Kasten yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.