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Küçükçekmece'de Boşanma Aşamasında Olan Kadını İşyerinde Darp Eden Şahıs Tutuklandı

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Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olan bir kadını çalıştığı iş yerinde darp eden şahıs, tutuklandı. Şahıs, eşinin kararını kabul etmeyerek tehditler savurmuş ve daha sonra kadını bıçakla tehdit ederek darp etmişti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı iş yerinde darp eden şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bilal Ö. kendisinden boşanmak isteyen eşinin kararını kabul etmeyerek çocuklarına ve karısına tehdit içerikli mesajlar atmıştı. Ölüm tehditlerine maruz kalan kadın, karakola giderek şikayetçi olup uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Uzaklaştırma kararını öğrenen Bilal Ö., eşinin iş yerine gidip Mihriban Ö.'yü bıçakla tehdit ederek tekme ve yumruklarla darp etmişti. İhbar üzerine polis ekipleri Bilal Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Bilal Ö., dün saat 22.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece 3.Sayfa Güncel Haberler

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