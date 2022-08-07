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Küçükçekmece'deki bisiklet hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece'deki bisiklet hırsızlığı kamerada Küçükçekmece'deki bir binadan bisiklet çalan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Küçükçekmece'deki bisiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'deki bir binadan bisiklet çalan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina içerisinden bisiklet çalındı. Bisikleti çalınan şahıs polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik görüntüleri izleyen polis ekipleri eşkal bilgilerini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Küçükçekmece Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde görülen şüpheli T.K.'nin polis ekipler tarafından yakalandı. T.K.'nin çaldığı bisikleti seyyar bir hurdacıya 100 lira karşılığında sattığı öğrenildi. Şahsın silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, ayrıca hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs, "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" ve "Aranan Şahıs" suçlarından 5 Ağustos 2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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