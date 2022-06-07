Ayakkabıları seçerek çaldı...O anlar kamerada - Haberler

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Ayakkabıları seçerek çaldı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ayakkabıları seçerek çaldı.

Ayakkabıları seçerek çaldı...O anlar kamerada

Apartmanı dolaşan hırsız beğendiği ayakkabıları böyle çaldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, bir şahıs girdiği binadan seçtiği ayakkabıları kapı önünde poşetlere doldurup kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Haziran Pazar günü Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs sabah saatlerinde binaya girdi. Şahıs beğendiği ayakkabıları kucağına alarak giriş kapısına taşıdı. Daha sonra burada ayakkabıları yanında getirdiği poşetlere koyup oradan uzaklaştı. Sabah uyanan bina sakinleri ayakkabıların kapı önünde olmadığını fark etti. Daha sonra güvenlik kamerasını izleyen binadakiler, ayakkabıların çalındığını gördü. Ardından görüntülerle karakola giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan bina sakini Erdal Yavuzaslan, "Sabah saat 10.00 gibi uyandığımızda kapının önünde ayakkabıların olmadığını fark ettik. Sonra alt, üst komşulara sorduk tüm dairelerin önündeki ayakkabıların olmadığını fark ettik. Sonra güvenlik kamerasına baktığımızda hırsızın gayet rahat bir şekilde, gelip ayakkabıları topladığını ve poşete koyduğunu fark ettik. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye anlattı.

Hırsızın kucağına ayakkabı alırken ve poşete koyduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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