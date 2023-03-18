Küçükçekmece'de bir evde çıkan yangından inşaat işçisinin uyarısı sayesinde kurtuldular

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden inşaat işçisinin müdahalesiyle elektrik ve doğalgaz kapatılarak, bina boşaltılırken, bir kız çocuğu dumandan hafif etkilendi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Pembegül Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, dumanların çıktığını fark eden inşaat işçisi Kemal Karaca, binaya girip dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine önce elektrik şalteri ile doğalgaz vanasını kapattı ardından üst ve alt dairedeki vatandaşları uyararak binayı boşalttı. Binanın boşaltılmasının ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Üst katta oturan bir kız çocuğu ise dumandan hafif etkilenirken sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangınla ilgili konuşan Kemal Karaca, "İnşaatın önünde çalışıyorduk, başta gördük mangal yakıyorlar zannettik. Ondan sonra duman yükseldi. İçeri daldım komşularına söyledim, duman var diye, mangal mı yakıyorlar? Haberimiz yok deyince balyoz ve levye ile kapıya vurdum, kırılmadı. Vanaları kapattım, ondan sonra binadakileri komple aşağıya indirdim" dedi. - İSTANBUL