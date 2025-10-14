Haberler

Küçükçekmece'de Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 5 Yaralı

Güncelleme:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada toplam 5 kişi yaralanırken, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga, bilinmeyen bir nedenden dolayı bir fırının önünde odunlarla başladı ve bıçaklı saldırıya dönüştü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra taraflar bir fırının önünden aldıkları odunlarla birbirine saldırdı. Bir kişi başına aldığı darbeyle yere yığılırken, bir kişi de bıçaklandı. Toplam 5 kişinin yaralandığı bıçaklı sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caddede bulunan fırının önünde dizili duran odunları alan taraflar birbirlerine saldırmaya başladı. Kafasına odun ile vurulan bir kişi bayıldı. Adamın bayılmasına aldırış etmeyen gözü dönmüş şahıs odunla kafasına vurmaya devam etti. Taraflardan biri de eline aldığı bıçakla saldırdı. Bir kişi de bıçaklanırken, olayda toplam 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
