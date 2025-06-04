Küçükçekmece'de Balkon Patlaması Paniği

Küçükçekmece'de Balkon Patlaması Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz 3 çocuğun atdığı torpil, bir evin balkonunda patlayarak büyük paniğe neden oldu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de bir ikametin balkonuna atılan torpil büyük paniğe neden oldu. Torpilin isabet ettiği balkonda patlaması ve sonrasında oluşan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 çocuk, bir evin balkonuna torpil attı. Torpilin balkonda patlamasıyla birlikte çevredekiler kısa süreli şok yaşadı. Patlamanın şiddetiyle balkonda küçük çaplı hasar hasar oluşurken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, çocukların torpili atmasının ardından hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Patlamanın ardından balkonda oluşan duman ve patlama görüntüler de yer aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken ve apartman sakinleri duruma tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden sahte sponsorluk skandalı: 300 milyon euroluk anlaşma ortaya çıktı

Dünya devinden 300 milyon euroluk sahte sponsorluk anlaşması
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Ağzında sigara ile açtığı tanker kapağı bomba gibi patladı

Ağzında sigarayla açmaya çalıştığı kapak bomba gibi patladı
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.