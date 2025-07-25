Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz Cinayeti Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz Cinayeti Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı
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Küçükçekmece'de öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri, 'delil karartma' şüphesiyle tutuklandı.

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 polis ve 1 özel güvenlik amiri tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmiş ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan 5 şüpheli, 'delil karartma' şüphesiyle tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı

Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltında! İddia vahim
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