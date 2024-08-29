Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bulunan bir ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma veya mahsur kalma olmadı.

Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Mercan sokakta 5 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin yemekte olduğu bir saatte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün daireyi sardı. Sokakta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bir çok polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sokak polis ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Binada bulunan düğün salonu, tekstil ve koli atölyeleri tahliye edildi. Sokakta ise panik havası yaşandı. Yangında dairenin camları patlarken kullanılmaz atölyenin ise kullanılmaz halde olduğu görüldü.

Yanan binada atölyesi olan Sadettin Koç, "Yemek arasındalardı galiba. Bir anda duman çıkmaya başladı. Daha sonra itfaiyeyi çağırdık. Yangın alt kattaki koli atölyesine sıçrasaydı sıkıntı olurdu. Allah'tan itfaiye çabuk gelip söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da mahsur kalma olmadı. Büyük ihtimalle yemekte oldukları için göremediler o yüzden yayıldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece 3-sayfa İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının yeni görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

Ölümlü metrobüs kazasının yeni görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ağustos Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 29-30 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ne Olacak Halim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ne Olacak Halim filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Etimesgut, Beypazarı, Yenimahalle 29-30 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sivri Akıllılar filmi ne zaman, nerede çekildi? Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? 30 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, terazi burcu yorumu! 30 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Tek Atış Filmi: Oyuncular, Konu ve Detaylar Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı mı? Paralimpik oyunları ne zaman, hangi kanalda? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ LUGANO) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Lugano maçı nereden izlenir?
title