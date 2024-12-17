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Küçükçekmece'de Araç Takla Attı, Sürücü Uğramadı

Küçükçekmece'de Araç Takla Attı, Sürücü Uğramadı
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İstanbul Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın duvarına çarparak takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, gaz kaçakları nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil binanın duvarına çarparak takla attı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Ebabil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 KOS 197 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın duvarına çarpıktan sonra takla attı. Kazada duvarda bulunan doğalgaz kutusu zarar görerek gaz kaçağı oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alanda güvenlik önlemi alırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler gaz akışını kesti. Takla atan araç ise çekici ile kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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