Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı Yağışa hazırlıksız yakalananlar ağaç altlarına ve duraklara sığındı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ağaç altlarına ve duraklara sığındı

İSTANBUL - Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış Küçükçekmece'de etkisini gösterdi. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ağaçların altına ve banklara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise koşarak otobüs duraklarına sığındı. Öte yandan kısa sürede etkili olan yağışın, aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title