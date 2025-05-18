Küçükçekmece'de 7 Katlı Binada Yangın Paniği

Küçükçekmece'de 7 Katlı Binada Yangın Paniği
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Küçükçekmece'de bir binanın çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevrede panik yaşanırken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yandaki binalara sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı etkisi altına aldı. Vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıyan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın bitişikteki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının kayınvalidesinin evinde yaşandığını söyleyen Volkan Çeçen, "Yanan ev kaynanamın evi zaten. En üst katta kendisi oturuyordu. Telefon geldi. Neden çıktığını bilmiyoruz. Alevler yükselmişti. Çatı komple yok olmuş gibiydi. Yine de Allah razı olsun, yetiştiler. Çatının kapısını açtıklarında ateş yüzlerine vurmuş. Yukarıda birileri var sanarak kapıyı açmışlar, ateş yüzlerine vurmuş. Kendilerini zor dışarı atmışlar." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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