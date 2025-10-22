Haberler

Küçükçekmece'de 500 Liralık Borç Yüzünden 14 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü

Güncelleme:
Küçükçekmece'de 500 liralık borç nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta 14 yaşındaki Salim Attal silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan iki çocuk, 24'er yıl hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 500 liralık borç yüzünden çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuğun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olayda tutuklanan 2 çocuk ilk kez hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece ilçesi Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde 18 Kasım 2024 tarihinde 500 liralık borç yüzünden çıkan tartışmada yabancı uyruklu Salim Attal'ın (14) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin haklarında 24'er yıla kadar hapsi talebiyle dava açılan ve yaşları 18 yaşından küçük olan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 6. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak görülen duruşmada tutuklu çocuklar Ö.A. (17) ve G.Y. (16) ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Salim Attal'ın vurulduktan sonra ağaç arkasına saklandığı belirtildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, vefat eden Salim Attal 'maktul', babası Alaa Attal 'müşteki', 2 şüpheli ise 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, maktul Salim Attal ile bir grup arkadaşının olay yerinde buluştukları, M.G. isimli şahsın olay yerinde olmayan bir arkadaşına 500 lira borcu olduğu, bu borçla ilgili olarak A.Ç. ve A.Y.G.'nin M.G. ile konuştukları, bu konuşma sırasında maktul Salim Attal'ın borcu vermesi için M.G.'yle konuştuğu, bu sırada M.G.'nin Attal'a küfür ve hakaret ettiği, bunun üzerine Salim'in M.G.'ye yumruk ve tokat attığı anlatıldı. Attal'ın yumruk ve tokat atmasının ardından diğer çocukların ceplerinden bıçak çıkardıklarını fark ettiği aktarılan iddianamede, şüpheli A.Y.G.'nin ifadesine göre Salim Attal'ın şüphelilerle konuştuğu sırada Ö.A.'nın etrafa ateş ettiği, bu sırada Salim Attal'ın vurulduğu ve ağaç arkasına saklandığı, şüpheli A.Ç.'nin beyanına göre ise silahın G.Y.'nin elinde olduğu ifade edildi.

İddianamede, G.Y.'nin Ö.A.'dan temin ettiği silahla maktul Salim Attal'a doğru ateş ettiği, Attal'ın ölüm sebebinin ateşli silah yaralanmasına bağlı olduğu bilgisine de yer verildi.

24'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuklardan G.Y. hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, Ö.A. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürme suçunun işlenmesine yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
