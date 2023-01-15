Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, binada bulunanlar panikle kendini sokağa attı. Mahallede büyük panik yaşanırken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol alınarak söndürüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşilova Mahallesi Küçükçekmece İstanbul 3. Sayfa Haberler

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