Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen daire sakini Ö.E.'nin tedavisi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.