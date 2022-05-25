Küçükçekmece'de 3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı - Haberler

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Küçükçekmece'de 3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçükçekmece'de 3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı Küçükçekmece'de 2 yaşındaki bir çocuk yaşadıkları apartmanın 3'üncü katından park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı.

Küçükçekmece'de 3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 2 yaşındaki bir çocuk yaşadıkları apartmanın 3'üncü katından park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Beyazel Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç. isimli kız çocuğu yaşadıkları apartmanın 3'üncü katından park halindeki aracın üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar küçük kızın yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırdı. Küçük kızın tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.

(FT-VEG- MB-

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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