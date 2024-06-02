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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi esnasında İETT otobüsü hasar aldı

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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi esnasında bir İETT otobüsü hasar aldı. Otobüsün ön camında kırıklar meydana geldi.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi esnasında İETT otobüsü hasar aldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi esnasında bir İETT otobüsü hasar aldı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. Binanın çökmesi esnasında olay yerinde bulunan bir İETT otobüsü hasar aldı. Otobüsün ön camında kırıklar meydana geldi. Çöken binada kurtarma çalışmaları devam ederken, otobüs olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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