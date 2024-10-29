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Küçükçekmece'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın esnasında çekilen havadan görüntüler panik dolu anları yansıttı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Küçükçekmece'de korkutan çatı yangını: O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ekiplerin yangına müdahale ettiği anlar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hazar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

Alevler tüm çatıya yayıldı

Alevler kısa sürede tüm çatıya yayılırken, ekipler müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmaların ardından sokak üzerinde yaşanan korku ve panik anları yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Küçükçekmece'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa

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