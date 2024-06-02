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Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü

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Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları başladı. 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Çöken bina enkazında iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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