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Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü

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Küçükçekmece'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 7 kişi kurtarıldı, 2 kişi hala enkaz altında.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binanın çöktüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökme sonucu enkaz altında kalan 7 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2'si ağır 7 kişinin enkazdan çıkarıldığı binanın çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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