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Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Küçükçekmece'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay anı İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çökme anı ise İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı olay sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Binanın çöktüğü o anlar ise o esnada oradan geçen İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün oradan geçtiği esnada binanın çöktüğü ve çöken binanın bir kısmının İETT aracının üzerine devrildiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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