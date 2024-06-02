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Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Küçükçekmece'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. AFAD ekipleri enkazda dinleme çalışması yaparken, köpekler de arama yaptı.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın enkazında ise AFAD ekipleri tarafından hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın enkazında herhangi birisinin kalmış olma ihtimaline karşı AFAD ekipleri hassas cihazlarla ses dinledi. Ekipler dinleme yaptığı sırada vatandaşlar da ses çıkarmamak için yere çöktü. Hassas burunlu köpekler enkazda arama yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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