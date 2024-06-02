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Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Küçükçekmece'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Binanın çöktüğü esnada araçların oradan geçtiği ve faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı binada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Binanın çöktüğü esnada araçların oradan geçtiği ve faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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