Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın olduğu alanda hassas burunlu köpek arama yapıyor.

Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin göçük altında kaldığı enkazdan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken olay yerine AFAD ekipleri de intikal etti. Çöken binanın olduğu enkazda hassas burunlu köpek arama yapıyor. - İSTANBUL