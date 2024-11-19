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Küçükçekmece'de 14 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Üzüntüye Sebep Oldu

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İstanbul Küçükçekmece'de 14 yaşındaki Selim Attal'ın öldürülmesi sonrası baba Ala Attilla, savaş koşullarından kaçtıklarını ve burada çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtti.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen çocuğun babası Ala Attilla,"Suriye'de savaştan kaçtık. Burada çocuğum öldü daha 14 yaşında" dedi.

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta dün yabancı uyruklu Selim Attal (14) ile S.K. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Selim Attal olayda hayatını kaybetmişti. Attal'ın cenazesi Bahçelievler Yenibonsa'na da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Selim Attal ailesi, Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin bitmesini bekliyor.

Baba Ala Attilla, Yenibosna Adli Tıp Kurumunun önünde açıklama yaptı. Açıklamada Baba Atilla "Bir yere gitmişti bir şey bırakmaya yarım saat sonra bana haber geldi. Gittim çocuğum ölmüştü. Çocuk burada abisi karakolun orada duruyor ifade için. Çocuğum öldü daha 14 yaşında" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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