Küçükçekmece Cinayeti: İki Polis Memuru Hakim Karşısında

Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan 2 polis memuru hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz da katıldı. - İSTANBUL