Küçükçekmece Cinayeti: İki Polis Memuru Hakim Karşısında
Küçükçekmece'de bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili, Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın ifadesini paylaşan 2 polis memuru yargı önüne çıkarıldı. Duruşmaya Esra Tokyaz da katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa