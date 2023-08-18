Küçükçekmece Basın Ekspres Yolunda Ardışık Kazalar

Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda yaşanan maddi hasarlı kaza, başka bir kazaya neden oldu. Otomobilinden inen sürücüye minibüs çarptı.

Kaza yaptıktan sonra aracından inen sürücüye minibüs çarptı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda gece saatlerinde yaşanan maddi hasarlı kaza, hemen sonrasında başka bir kazaya neden oldu. Otomobilinden inen sürücüye o sırada yoldan geçen minibüs çarptı.

Kaza gece saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün isimleri öğrenilemeyen 34 GSJ 654 plakalı otomobil ile 22 ABA 053 plakalı hafif ticari araç maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmadı. Daha sonra otomobilinden inen ismi öğrenilemeyen sürücüye Behçet Mutlubaş idaresindeki 34 EUK 139 plakalı turizm şirketi minibüsü çarptı. Minibüsün çarptığı kişi kazanın etkisiyle yola savruldu ve ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri minibüsün çarptığı ağır yaralı vatandaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolu geçici süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Behçet Mutlubaş polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Behçet Mutlubaş kaza sonrası şunları söyledi, "İki tane araç sol tarafta kaza yapmıştı. Ben geriden geliyordum. Bayağı ara vardı ama Türk milletini biliyorsunuz, meraklı. Aniden durunca ben kenara çarpmayayım diye bu tarafa kırdım, abi de vardı. Durdu, sola kaçtı, ben sola kırdım, sağ sol derken direğe çarptım ben. O da ağır yaralı bence. Hiçbir hareket falan da yoktu. 'Dur' ikazı da yoktu." dedi.

Olayla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı.