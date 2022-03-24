Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa