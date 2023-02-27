Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekme'de inşaat çalışması sırasında yol tekrar çöktü

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekme'de inşaat çalışması sırasında yol tekrar çöktü

Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının yaptığı çalışma sırasında yolda çökme meydana geldi.

Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının yaptığı çalışma sırasında yolda çökme meydana geldi. Daha öncede çöken yol, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir inşaat firmasının çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi. Yolda derin yarıklar ve çatlaklar oluşurken, herhangi bir önlem alınmadığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar çökmeden dolayı tedirgin olduklarını belirtti. Öte yandan, 2022 yılının Ağustos ayında çöken yol daha sonra ekipler tarafından onarılmıştı.

Yolun 2 aydır çatlak olduğunu anlatan Resul Kırımlı, "Yol çok güvenli gözükmüyor. Daha önce çalışma yaptılar. Yolu önce kapatıp beton işlemi uyguladılar. Yol 2 aydır bu şekilde duruyor. İnşaatta ne çalışması yaptıklarını bilmiyorum. Daha önce yolda çatlaklar oluşunca yolun bir kısmını tedbir amaçlı kapattılar. Sonra yetkililer gelip çalışma yaptılar. O çatlaklar nasıl oluştu bilmiyorum. Yetkililerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title