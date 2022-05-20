Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar - Haberler

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Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar Ankara'da küçük yaşta bir çocuğun iş makinesi kullandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar

ANKARA - Ankara'da küçük yaşta bir çocuğun iş makinesi kullandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir hurdacıda çekildiği iddia edilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuk iş makinesi kullanmakta. Çocuğun iş makinesini kullanmasını izleyenler ise 'Maşallah' demesi dikkat çekmekte.

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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