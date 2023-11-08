Küçük kız çocuğuna annesini çağırmasını isteyerek dışarı çıkartan hırsızlar, girdikleri dükkandan cep telefonunu böyle çaldı

İş yeri sahibi Zeynep Kaynak:

" Telefonuma ve hatıralarıma dokunmasalardı, küçücük bir çocuğu kullanmasalardı"

" Çocuklarımın küçüklük fotoğrafları, geçmiş hatıra fotoğraflarım gitti"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, dükkanda bulunan küçük kız çocuğuna annesini çağırmasını söyleyip, girdikleri iş yerinden cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Zeynep Kaynak, "Keşke para isteselerdi, para verseydim. Telefonuma ve hatıralarıma dokunmasalardı. Küçücük bir çocuğu kullanmasalardı" dedi.

Olay Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesinde bulunan çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Hırsızlar, dükkanda bulunan küçük kız çocuğuna annesini çağırmasını söyleyip, girdikleri iş yerinden cep telefonunu alıp kayıplara karıştı.

"Telefonumun çok bir maddi değeri yoktu"

Telefonu hırsızların geri getirmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirten Zeynep Kaynak, "Hırsızlık olayı akşam saatlerinde oldu. Alış-veriş için markete gittim, çocuğumu bıraktım dükkana. Çocuğu anneni çağır diye dışarıya gönderiyorlar. Daha sonra içeriye girip telefonumu alıp gidiyorlar. Bıktık artık biz bu hırsızlardan. Güvenlik kameralarımız net bir şekilde gösteriyor zaten şahısları. Küçük kızım, dükkandan çıkınca ortalığı önce kimse var mı diye kolaçan ediyorlar. Dışarıdan içeriyi gözetliyorlar. Daha sonra kızın çıkınca eliyle koymuş gibi telefonu alıyor. Dışarıdaki bekleyen kişi ile birlikte yan tarafta ki markette de yiyecek gıdalar alıyor. Polis o görüntüleri aldı. Aynı gün içerisinde küçük çaplı birçok iş yerine giriyorlar. Telefonumun çok bir maddi değeri yoktu ama içerisinde çocuklarımın küçüklük fotoğrafları, geçmiş hatıra fotoğraflarımız vardı. Onun için telefonumun geri gelmesini istiyorum ve umut ediyorum" diye konuştu.