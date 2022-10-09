Küçük kız babasının kullandığı traktörün altında kaldı 3. Sayfa Haberleri Küçük kız babasının kullandığı traktörün altında kaldı 2 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda babasının traktör ile üzerinden geçtiği 2 yaşındaki kız ağır yaralandı. Küçük kız babasının kullandığı traktörün altında kaldı 2 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda babasının traktör ile üzerinden geçtiği 2 yaşındaki kız ağır yaralandı. Olay İsaören Mahallesi'nde bulunan ailenin evinin bahçesinde meydana geldi. Valid Elahmedevinin bahçesine 41 AAL 55 plakalı traktörü park ederken, bahçede oynayan kızı 2 yaşındaki Lilaz'ın üzerinden geçti. Traktörün başı ve omzunun üzerinden geçtiği çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından başında ve omzunda kırıklar oluşan çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Küçük kız babasının kullandığı traktörün altında kaldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.