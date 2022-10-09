Küçük kız babasının kullandığı traktörün altında kaldı
3. Sayfa Haberleri
Küçük kız babasının kullandığı traktörün altında kaldı 2 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda babasının traktör ile üzerinden geçtiği 2 yaşındaki kız ağır yaralandı.
Küçük kız babasının kullandığı traktörün altında kaldı
2 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda babasının traktör ile üzerinden geçtiği 2 yaşındaki kız ağır yaralandı.
Olay İsaören Mahallesi'nde bulunan ailenin evinin bahçesinde meydana geldi. Valid Elahmedevinin bahçesine 41 AAL 55 plakalı traktörü park ederken, bahçede oynayan kızı 2 yaşındaki Lilaz'ın üzerinden geçti. Traktörün başı ve omzunun üzerinden geçtiği çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından başında ve omzunda kırıklar oluşan çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.