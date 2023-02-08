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Küçük kız 36 saat sonra kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Küçük kız 36 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 36 saat sonra 6 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak kurtardı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Belediyesi Kahramanmaraş Elbistan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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