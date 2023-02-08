Küçük kız 36 saat sonra kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 36 saat sonra 6 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak kurtardı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karabük Belediyesi Kahramanmaraş Elbistan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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