Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Küçük Çocuğun Çakmakla Oynaması Evi Yaktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Güzeltepe Mahallesi'nde evde yalnız kalan bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden anne, çocuğunu kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Küçük çocuk faciaya yol açtı... Çakmakla oynarken evi yaktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, evde tek başına olan küçük bir çocuğun çakmakla oynarken evi yaktığı iddia edildi. Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen anne, dumandan etkilendi. Küçük çocuk ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de, Güzeltepe Mahallesi Şehit Halit Halıcı Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangının oturma odasında evde tek başına olan küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu başladığı iddia edildi. Yangını fark eden anne, çocuğunu kurtarmak isterken dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de incelemelerde bulundu. Motosikletli Yunus Timleri ise caddede güvenlik önlemleri aldı.

Yangınla ilgili bilgi veren komşu Mehmet Sevinç, "Engelli çocuk çakmakla oynarken evi yaktı. Evde kimse olmazsa çocuğa sahip çıkan olmazsa çocuk yakar evi. Çocuk bilmez ki ne yaptığını. Evden çıkartmıyorlar zaten çocuğu. Onun için çok dikkat etmek lazım. Çocuk yalnız bırakılmaz. Çocuğu yalnız bırakanlarda suç" dedi.

Kırıkkale'de Küçük Çocuğun Çakmakla Oynaması Evi Yaktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Kaza

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });