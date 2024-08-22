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Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu! Komşular o anları kaydetti

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İstanbul Kağıthane'de bulunan bir anaokulunda yaşananlar pes dedirtti. Okuldaki ilk gününde bahçede unutulan çocuk, dakikalarca ağladı. Komşular tarafından çekilen videolarda çocuğun ağlayıp yardım istediği görülüyor. Anne Dilek Ergül, anaokulu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kağıthane'de bir anaokuluna yeni başlayan çocuğun, okul bahçesinde unutulduğu iddia edildi.

Olay, 19 Ağustos Pazartesi günü Çağlayan Mahallesi, Zengin Sokak'taki bir anaokulunda meydana geldi. Anaokulunun ilk gününde tüm öğrenciler ders yaparken çocuğunun bahçede tek başına bırakıldığını iddia eden anne Dilek Ergül, anaokulu hakkında suç duyurusunda bulundu.

KADINDAN YARDIM İSTİYOR

Görüntülerde, çocuğun okulun bahçesinde tek başına kalıp bir süre ağladığı, o esnada görüntüleri çeken kişinin, "Burası özel bir kreş, çocuk 2 saattir ağlıyor, hiçbir yetkili, hiçbir görevli gelip de ilgilenmiyor. Bu kreşin ismini alarak görüntüleri sosyal medyada yayınlayacağım. Lütfen çocuklarınızı verdiğiniz kreşleri, özenle seçerek verin, yoksa bütün gün bu şekil ağlıyor çocuklar. İlgilenen hiçbir görevli yok" şeklinde ifadeler kullandığı, o sırada da çocuğun oyun masasını duvar kenarına getirip üstüne çıktıktan sonra kadından yardım istediği anlar görülüyor.

"NEFESİ KESİLENE KADAR AĞLAMIŞTI"

Bahçede unutulduğu iddia edilen çocuğun annesi Dilek Ergül, "Oğlumun ilk günüydü, biraz oyun oynadıktan sonra okuldan ayrıldım. Çocuğu almaya gittiğimde nefesi kesilene kadar ağlamıştı ve halen ağlıyordu. Normal olduğunu söylediler, aldım eve götürdüm. Ertesi gün okula gittiğimde bir konu hakkında müdürle konuşmak istediğimi söyledim. Büyük ihtimalle onlar bu konuyu öğrendiğimi düşünüp kendileri konuyu açmak istediler. Şöyle bir olay yaşanmış; oğlumu bahçede bıraktıklarını, 15 saniyeliğine oyun hamuru almaya gittiklerini söylüyorlar. O sırada karşı binadan bir kişi çocuğun videosunu çekiyor, bunu sosyal medyada paylaşıyor. Onlar bu videoyu kaldırtıyorlar. Ben o kişiye ulaşarak bu videoları aldım, izliyorum. Yaklaşık 3 dakika videolar. Çocuk, 'Beni kurtarın, ben burada kayboldum' diye bağırıyor. Çocuk her şeyin farkında aslında, kapı açık içeri giremiyor. Benim tahminim, çocuk korkutulduğu için içeri giremiyor. O camdan seslenen kadına da, 'Beni buradan kurtar, yardım et' diye bağırıyor" şeklinde konuştu.

Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu! Komşular o anları kaydetti

"ANNE" DİYEREK AĞLADIĞI ANLAR KAMERADA

2.5 yaşında olduğu öğrenilen çocuğun anaokulu bahçesinde tek başına kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun "Anne" diyerek ağladığı ve bağırdığı anlar görülüyor. Cep telefonu görüntüsünü çeken kadının "Ne oldu oğlum" sorusu üzerine küçük çocuk oyuncak masayı duvarın kenarına getiriyor. Küçük çocuğun görüntüleri çeken kadına bir şeyler anlatmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

"BİR ANLIK İHMAL OLABİLİR DİYORLAR"

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Ergül, "Çocuğun psikolojisi berbat. Okul benimle iletişime geçti, 'Bir anlık ihmal olabilir' diyorlar. Çay içmek ve anlaşmak istiyorlar. Bunu istemiyorum, bu çocuğun yaşadığı travmayı atlatalım. Çocuğum hiçbir şekilde durmuyor, çok cıvıl cıvıl bir çocuk ama sürekli ağlıyor" dedi.

"BU ÇOCUK BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ"

Görüntüleri sosyal medyada izleyip, ağlayanın kendi çocuğu olduğunu düşünerek okula geldiğini söyleyen veli İsa Kaynar ise, "Şu an çocuğumuzu kreşten aldık, artık bitti. İkinci gün olmayacak. Bugünden sonra bir daha gelmesini istemiyoruz. Çok yanlış bir durum, bu çocuk benim çocuğum da olabilirdi. Görüntüleri sosyal medyadan görüp, işten çıkıp geldim buraya" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

duyarlı vatandaş:

15 yıllık bir anaokulcu olarak söylüyorum. Bu haber art niyetlidir. Madem çocuğun ilk günüdür. Okuldaki elemanlar saatleri bitinceye kadar sen nerdeydin. Okulun ilk haftası en fazla alışma süreci diye 2 saat tek alıyoruz. O da veliler bahçede oturuyor. Adı üstünde alışma haftası. Ülkede herkes o kadar art niyetli haber yapıyor ki biz nereye gidiyoruz. Lütfen bakacak kadar çocuk yapın yapacak kadar değil.

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okan:

kameraya çekene kadar kreşi arasana abla, sende çok açımazıssın. Annenin yerinde olsam "2 saattir ağlıyor" diyen çekim yapan kadından'da şikayetçi olurdum.

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