Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti

İSTANBUL Başakşehir'de bir kişi kendisinden dakikalar önce küçük çocuğun yere düşürdüğü cep telefonunu alıp yoluna devam etti. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın soğukkanlı tavırları bu kadarına pes dedirtti.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde küçük bir çocuğun kaldırıma dakikalar önce düşürdüğü telefonu yolda yürüyen başka birisi alarak kayıplara karıştı. Telefonun yere düştüğü ve hırsızın alıp gittiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan hırsızın tereddüt etmeden telefonu alıp uzaklaşması bu kadarına pes dedirtti.