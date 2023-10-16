Adana'da 8 yaşındaki Mahmut'u kasığından vurduğu gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Y.'nin annesi, 'Mahmut'un babası kızlarımı taciz etti. Biz onun babasını vurduk ama küçük çocuğu vurmadık. Küçük çocuk vuracak kadar alçalmadık' diyerek oğlunu savundu.

- Küçük çocuğu vurduğu iddiasıyla tutuklanan gencin annesi konuştu

Gencin annesi: "Mahmut'un babası benim kızlarımı taciz etti"

"Biz küçük çocuk vuracak kadar alçalmadık"

ADANA - Adana'da 8 yaşındaki Mahmut'u kasığından vurduğu gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Y.'nin annesi, "Mahmut'un babası kızlarımı taciz etti. Biz onun babasını vurduk ama küçük çocuğu vurmadık. Küçük çocuk vuracak kadar alçalmadık" diyerek oğlunu savundu.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası Ahmet Kaplan, 2 yıl önce N.Y. ve B.Y.'yi taciz iddiasıyla ağabeyleri Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Ahmet Kaplan'ın şikayetçi olması üzerine Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 yaşındaki Mahmut vuruldu

İddiaya göre, 7 Ekim'de motosikletli 2 kişi tarafından Ahmet Kaplan'ın 5 çocuğundan biri olan Mahmut Kaplan parkta oyun oynadığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda kasığından yaralandı. Olayın ardından Kaplan ailesi, çocuklarını Y.Y.'nin kardeşi Ahmet Y.'nin vurduğunu öne sürdü. Ahmet Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Biz çocuk vurmayız'

Ahmet Y.'nin annesi Y.Y. (45), İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Y.Y., Ahmet Kaplan'ın kendilerinden 500 bin lira talep ettiğini öne sürerek, "Bizim 8 yaşındaki çocukla işimiz yok. Benim de çocuklarım var. Biz o kadar vicdansız değiliz. O çocuğu vurmayı benim vicdanım kabul etmez" dedi.

"Her gün bizi tehdit ediyorlar"

Vurulan küçük çocuğun babası ve amcasının kızlarını taciz ettiğini söyleyen anne Y.Y., "Ali ve Ahmet benim evime kadar gelip bana silah sıktılar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Önce Allah'a sonra adalete sığınıyorum. Biz bir çocuk vuracak kadar alçalmadık. Bizden bir araba parası 500 bin lira istiyorlar. Benim 2 kızımı taciz etti. Her gün biz yola çıktığımızda bizi tehdit ediyorlar" diye konuştu.

(UMT-FKE-ŞG-Y)