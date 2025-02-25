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Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde küçücük çocuğu 7 kişi tekme tokat dövdü. Vahşet anlarını çekip sosyal medyada paylaşan Orhan Akçasu, kendisine tepki gösteren kişiye, "Yiyorsa adresini ver de görelim." diye yanıt verdi. Buluşma yerinde çıkan kavgada Akçasu, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu'nun (23), arkadaşları bir çocuğu döverken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı, bunu izleyen M.A.'nın da tepki gösterdiği, sonrasında çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

BIÇAKLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 23 Şubat gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Buluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Orhan Akçasu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti, M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

KÜÇÜK ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVMÜŞLER

Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi. Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

"YİYORSA ADRESİNİ VER DE GÖRELİM"

Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.'nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi. Öte yandan çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti.

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (52)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Akp türkiyesi

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Haber Yorumlarıvatandaş:

şimdi bu kişiler infaz edilmeyi hak etmiyor mu?

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Bir çocuğu 7 kişi dövüyor vicdansızlara bak adana şaşırdık mı yok

Yorum Beğen296
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Haber YorumlarıFatih K:

MA insanına ödül verilsin.

Yorum Beğen298
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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

M.A Ödül verilsin diyen arkasın anlından öperim.. Aynen verilsin diyorum bende ..

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Haber YorumlarıGüven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):

oh memleket bir pislikten kurtulmus

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Haber YorumlarıErkan Can :

akp türkiyesi..akp gençliği.. millet genclerini eğitip ilim adamı bilim adamı yapar refah içinde yaşatır. biz sokaklara mahkum edip huzur kaçırmalarına vesileyiz. bu halk bunu hakediyor.

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Haber YorumlarıMustafa Ozturk:

Bunlar insan değil birtane çocuğa 5,6 kişi dövmek ne demek ya

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Görünüşe bakılırsa , yemiş görünüyor..

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Haber Yorumlarıali ihsan karakuzu :

GÖZE GÖZ DİŞE DİŞ OLMAZ İSE BU ÜLKEDE ADALET TÜRKÜSÜNÜ ÇOK SÖYLERSİNİZ

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