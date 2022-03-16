Küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar - Haberler

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Küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar

Ankara'nın Sincan ilçesinde hurda toplayan kadın, yanındaki küçük çocuğa bir iş yerinin önündeki elektrik süpürgesini çaldırdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde hurda toplayan kadın, yanındaki küçük çocuğa bir iş yerinin önündeki elektrik süpürgesini çaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Bosna Caddesi 84 numarada bulunan elektronik malzeme satan iş yerinin önündeki elektrik süpürgesi, hurda toplayan bir kadının yanındaki küçük çocuk tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Haberler

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