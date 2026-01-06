Haberler

Gazzeli Awad, 1,5 yıldır kafasında taşıdığı mermiden Türk yardımseverlerin desteğiyle kurtuldu

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında başından vurulan küçük Awad, Türk yardımseverlerin desteğiyle Kahire'de ameliyat edildi. 1,5 yıl boyunca vücudunda taşıdığı mermiden kurtulan Awad'ın sağlık durumu takip ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında başından vurulan küçük Awad, 1,5 yıl boyunca vücudunda taşıdığı mermiden Türk yardımseverlerin desteğiyle Kahire'de gerçekleştirilen ameliyat sayesinde kurtuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, masum çocukların hayatında derin yaralar bırakmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında başından vurulan küçük Awad, Gazze'de sınırlı imkanlar nedeniyle yeterli tedaviye ulaşamamasının ardından yapılan girişimler ve insani destekler sonucunda Mısır'ın başkenti Kahire'de özel bir hastaneye sevk edildi. Detaylı tetkiklerin ardından yaklaşık 4 saatlik kritik bir ameliyata alınan Gazzeli Awad, 1,5 yıl boyunca vücudunda taşıdığı mermiden Türk yardımseverlerin desteğiyle kurtuldu.

Doktorlar, ameliyat öncesi yapılan değerlendirmeler sonucunda mermi çekirdeğinin uzun süredir Awad'ın hayatını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından Awad'ın görüntüsünü paylaşan yardımsever Mustafa Er, Awad'ın tedavi sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, sürecin hem tıbbi hem de insani açıdan büyük bir hassasiyet taşıdığını vurguladı. Türkiye'den ve farklı ülkelerden destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Er, bu sürecin sadece bir ameliyat değil, aynı zamanda mazlum Gazze halkına uzanan bir kardeşlik eli olduğunu ifade etti.

Awad'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin, ameliyatın ardından yapılacak resmi açıklamalarla paylaşılacağı bildirildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
