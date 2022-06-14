Küba'daki protestolara katılanlara 25 yıla kadar hapis cezası

Küba'da hükümet karşıtı protestolara katılan 297 protestocuya 25 yıla kadar hapis cezası verildi.

Küba'nın başkenti Havana'da binlerce Kübalı geçtiğimiz Temmuz ayında Covid-19 sırasında ülkede kötüleşen ekonomik koşulları protesto etmek için hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti. Başsavcılık devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, protestolara katılan 381 kişiden 297'sinin sabotaj, kamu düzenini bozma suçlarından beş ila 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Açıklamada, 15'inin yaşı küçük olmak üzere 84 kişiye ise hapis cezası verilmediği kaydedilirken, "Başsavcılık, sosyalist devletimizin anayasal düzenine ve istikrarına saldıran 11 Temmuz 2021 olaylarına verilen hukuki yanıt hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor" denildi.

Protestolarda göstericilerden bazıları, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" sloganları atarak Başkan Miguel Diaz-Canel'in hükümetini doğrudan hedef almış, hükümet ise ABD'yi gösterileri finanse etmek ve kışkırtmakla suçlamıştı. - HAVANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa