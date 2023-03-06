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Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı

3. Sayfa Haberleri

Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı

Küba'da kalkıştan kısa bir süre sonra yolcu uçağının motoruna ve burnuna kuşlar çarptı.

Küba'da kalkıştan kısa bir süre sonra yolcu uçağının motoruna ve burnuna kuşlar çarptı. Kabini duman altında kalan uçak, Havana'ya acil iniş yaptı.

Küba'dan havalanan ABD merkezli Southwest Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motoruna ve burnuna kalkış sırasında kuş çarptığı belirtildi. Motorda meydana gelen arıza nedeniyle uçağın içini duman kapladı. Yolcular büyük panik yaşarken Florida seferini yapan uçak, başkent Havana'ya geri dönerek acil iniş yaptı.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 147 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın güvenli bir şekilde havaalanına ulaştığı ve kaydıraklarla tahliye edildiği belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, havayolu şirketi yolcuların başka bir uçağa alındığını açıkladı.

Küba sivil havacılık otoritesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Havana Küba 3. Sayfa Haberler

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