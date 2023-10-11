Kuaförde yere düşerek patlayan sprey ilginç anlara neden oldu...Gülümseten iş kazası kamerada

Kuafördeki iş kazası güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir erkek kuaföründe işletmecinin çarptığı dolaptaki sprey yere düşüp patlayınca kuafördeki müşteriler ve çalışanlar kaçışmaya başladı. İşletme sahibi spreyi alıp dışarı atmak isterken ayağı kayarak yere düştü. İş kazasının adeta komedi filmi sahnesine dönüştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Arnavutköy'de bir erkek kuaföründe müşterisiyle muhabbet eden işletmeci, arkasında duran dolaba yanlışlıkla çarpınca spreyler yere düştü. Yere düşen spreylerden birisi patlarken, iş yerinde bulunan müşteriler ve çalışanlar kaçışmaya başladı. Kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde bir müşterinin üzerindeki önlükle koşmaya çalıştığı, bir diğer müşterinin ise rahatlığını koruyarak yerdeki spreyi almaya çalıştığı görüldü. İşletme sahibi düşen spreye müdahale etmek istediği esnada ise ayağı kayarak yere düştü. Komedi filmlerini aratmayan iş kazası. ilginç anların kaydedilmesine neden oldu.

"Sprey yere düşüp patladı. gazı yüzümüze gelmeye başlayınca ben kaçtım"

Yaşananlarla ilgili konuşan işletme sahibi Hüseyin Deniz, "Ben 14 yaşından beri bu işi yapıyorum. Herkesin başına geleceği gibi bizim de başımıza bir iş kazası geldi ama bizimki biraz komik oldu. Müşterim gelmişti, onunla ilgilenirken ben de geri geri giderek dolaba çarptım. Sprey yere düşüp patladı, gazı yüzümüze gelmeye başlayınca ben kaçtım. Yandaki müşterimiz de bomba patlamış gibi kaçtı. Ben gidip spreyi ayağımla dışarı atmaya çalıştım ama kayarak düştüm o esnada. Sürekli gördüğüm dolap, nasıl görmedim anlamadım. Ayağa kalkmayan müşterim normalde de öyle çok sakin birisi. Biz bayağı kaçıştık ama sonradan izleyince ben de güldüm. İş kazası gerçekleşebilir, herkesin başına gelebilir. Diğer meslektaşlarıma dikkat etsinler diyorum, bu yanıcı bir madde çünkü" ifadelerini kullandı.